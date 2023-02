Premium Het beste van De Telegraaf

Supermarkten langs grens met handen in haar: in Duitsland is het veel goedkoper

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Ludo Span zou het een groot verlies vinden als de supermarkt zou verdwijnen. „Het dorp heeft dan een groot probleem.” Ⓒ Foto Robert Hoetink

Babberich - Grenssupermarkten in ons land zien steeds meer omzet wegvloeien naar Duitsland. De prijzen van flink wat A-merken zijn bij onze oosterburen lager. Het Vakcentrum maakt zich zelfs zorgen over de leefbaarheid in de kernen vanwege een stapeling van effecten. „Daar komt het verbod op tabaksverkoop nog eens bij.”