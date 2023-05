Zware avondspits door onder meer slecht weer

Onder meer bij Amsterdam is het druk op de weg. Volgens de ANWB heeft de Coentunnel last van technische problemen waardoor een spitsstrook in de noordelijke richting is afgesloten. Ook op de A15 richting Gorinchem is het druk door een pechgeval bij Sliedrecht-West, aldus Rijkswaterstaat.

Dinsdagochtend kregen weggebruikers ook al te maken met drukte op de weg. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder voor een drukke ochtend- en avondspits wegens slecht weer en omdat het sowieso druk is op de weg op dinsdagen. Omdat de meivakantie inmiddels voorbij is, rijden meer mensen weer naar hun werk.