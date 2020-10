Grote politiemacht maakt einde aan illegaal feest bij Hilversum

Alleen op de A27 stonden al twaalf politiewagens geparkeerd. Daarnaast stonden ook in de bossen auto’s van de politie.

Bij de parkeerplaatsen bij natuurgebied Anna’s Hoeve en vv Wasmeer reden tientallen Amsterdamse taxi’s af en aan. De politie ter plaatse sprak over zeker driehonderd personen, een Amsterdamse taxichauffeur schatte dat het ging om vijfhonderd bezoekers.

Mogelijk dat dit een feest was afgeleid van het Amsterdam Dance Event, dat deze week zou worden gehouden. Over aanhoudingen is nog niets bekend.

’Waar zijn jullie mee bezig?’

Wijkagent Inge Veldhuizen schrijft zondagmorgen op Twitter: „Je eigen belang boven anderen😡Waar zijn jullie mee bezig?” Ze laat weten de feestgangers respectloos en asociaal te vinden. Ook deelt ze twee foto’s van de achtergelaten troep: flesjes, bekers en tasjes, maar vooral veel ballonnen.

Naarden

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een illegaal feest beëindigd bij Naarden. Daar waren zo’n 150 feestgangers op af gekomen. Nadat de locatie was ontruimd bleef ook daar een grote hoeveelheid rommel, waaronder ballonnen, achter.