Sluwe booteigenaar zet achtervolging in, belt politie en heeft motor terug

De booteigenaar greep niet direct in, maar zette in zijn auto de achtervolging in. Hij volgde de dieven tot op de A27 en lichtte al rijdend de politie in. Agenten zetten de auto, met de buitenboordmotor in de kofferbak, vervolgens aan de kant.

De beschreven motor werd inderdaad aangetroffen en kon door de politie direct worden teruggegeven aan de eigenaar. De dieven, een man (29) en vrouw (46) uit Eindhoven zijn aangehouden.