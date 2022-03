Grootste illegale sigarettenvangst ooit in Nederland

In totaal is in de loods 150.000 kilo aan tabak aangetroffen. Die was onder meer te vinden in grote machines en in zeker 1200 dozen van pakweg 120 kilo per stuk. Volgens de FIOD heeft al die tabak een straatwaarde van 36 miljoen euro.

De vondst van fabriek was toevallig. De douane liep de locatie binnen voor een reguliere controle en stuitte daarbij op de zeer professioneel ogende illegale fabriek. De FIOD werd vervolgens ingeschakeld. Die zijn donderdagmiddag begonnen met de ontmanteling. Alleen al om alle tabak af te voeren zijn volgens de FIOD zeker twintig vrachtwagens met oplegger nodig.