Twee agenten neergestoken in centrum van Londen

De vrouwelijke agent is in haar arm gestoken, de mannelijke agent is volgens BBC meermaals in zijn nek gestoken. Een verdachte is aangehouden.

Het incident vond plaats nabij Leicester Square. Volgens de de politie heeft het niets te maken met de speciale evenementen rondom het overlijden van Queen Elizabeth.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, noemt het incident ’volkomen afschuwelijk’. Khan meldt aan BBC dat beide agenten niet in levensgevaar zijn.

