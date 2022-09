Volgende ramp Pakistan? Grootste meer dreigt uit oevers te treden

Pakistan heeft te maken met ernstige overstromingen als gevolg van zware moessonregens. Inmiddels zijn al zo’n 33 miljoen mensen getroffen door overstromingen in het land. Vooralsnog zijn ruim 1300 doden te betreuren als gevolg van de ramp, onder wie meer dan 450 kinderen.

De autoriteiten hebben water uit het meer van Manchar, gelegen in de zuidelijke provincie Sindh, inmiddels proberen af te voeren. Daarmee hopen ze te voorkomen dat nog meer dichtbevolkte gebieden overstromen. Vanwege de operatie hebben nog eens 100.000 mensen hun woning moeten verlaten. Het waterpeil van het meer, ten zuiden van de rivier Indus, blijft echter zorgwekkend hoog.

„Het waterpeil in het meer van Manchar is niet gedaald”, liet Jam Khan Shoro, de provinciale minister van irrigatie, weten. Hij liet in het midden of de operatie een vervolg krijgt.

Ongeveer een derde van het Aziatische land staat onder water, nu er sinds juni ongeveer twee keer zoveel regen is gevallen dan normaal. Vooral het zuiden en westen zijn zwaar getroffen. Meer dan een half miljoen mensen moeten in moeilijke omstandigheden proberen te overleven. Veel van hen zijn getroffen door infectieziekten.