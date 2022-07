Rutte niet eens met VVD-steun voor btw-koopkrachtplan

De VVD-fractie in de Tweede Kamer schaarde zich donderdag achter een plan van JA21. Dat wil het extra geld dat door de hoge prijzen aan btw-inkomsten in de schatkist komt, weer terug te laten stromen in de portemonnee van burgers. Door de steun van de liberalen, die als enige coalitiepartij voor stemden, kreeg de motie een meerderheid, ook al had minister Kaag (Financiën) zich er eerder al tegen verzet.

Ook na de steun van een meerderheid van de Kamer zegt Kaag vrijdag het niet te zien zitten om de btw-opbrengsten weer terug te sluizen. Het strookt volgens haar niet met de begrotingsregels: „Je hebt regels nodig om consistent en consequent te blijven handelen.” Premier Rutte bleek vrijdag onaangenaam verrast door de steun van zijn eigen partij voor het JA-21-plan. Hij legt het ook meteen naast zich: „We gaan vasthouden aan de begrotingsregels.”

Kaag ziet nog wel een kans om de Kamer tegemoet te komen. „Uiteindelijk gaat het om eenmalige koopkrachtverlichting voor de grote groep middeninkomens”, interpreteert zij de wens. „Daar gaan we in augustus naar kijken.” Dan overlegt het kabinet richting Prinsjesdag over de begroting voor volgend jaar.