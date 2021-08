Brand bereikt Turkse kolencentrale, inwoners via zee geëvacueerd

Volgens een woordvoerder van de Turkse regering is uit een eerste onderzoek naar voren gekomen dat het opwekken van energie in de centrale niet in gevaar zou zijn. Eerder vreesden de autoriteiten dat de kolen in de centrale vlam zouden vatten.

Eerder op de dag leek het er nog op dat de brandweer de natuurbrand rond de stroomcentrale onder controle kreeg, toen er vanuit de lucht zeewater op de vlammenzee werd gegooid en Turkse hulpverleners geulen rond het gebouw groeven om het vuur op afstand te houden. Toen het vuur opnieuw oplaaide, werd het leger ingezet om mensen te evacueren. Op Turkse televisiebeelden is te zien hoe het vuur zich via hoogspanningskabels door het gebied verspreidde.

De centrale zou nog aangesloten zijn geweest op het elektriciteitsnetwerk toen het vuur het gebouw bereikte. Tanks gevuld met waterstof, die normaal gebruikt worden om de centrale te koelen, waren uit voorzorg leeggehaald en gevuld met water. Alle explosieve chemicaliën zijn volgens de regionale autoriteiten verwijderd.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei in een televisie-interview dat de branden "de ergste zijn in de geschiedenis van het land". Hij erkende dat de inspanningen van de brandweerlieden om de kolencentrale te redden faalden, vanwege de "enorme wind" die de vlammen aanwakkerde.

De Turkse regering meldde woensdag dat de afgelopen tijd 174 branden zijn uitgebroken, waarvan de meeste ook weer zijn geblust. Er worden meer dan 5000 manschappen ingezet om het vuur te bestrijden. De Turkse brandweer krijgt daarbij ook internationale hulp. Meerdere landen, waaronder Rusland, Kroatië en Spanje, hebben blusvliegtuigen gestuurd.