’Gevonden dino’s passen niet in één museum’

Deze week houden ze er mee op. Het team van bijna 200 mensen dat aan het graven is in het noorden van de Verenigde Staten heeft er dan tien weken op zitten en is lyrisch over de vondst. Het terrein van een vierkante kilometer in de staat Wyoming blijkt vol te liggen met fossielen uit het Jura. Met onder meer daartussen de resten van drie en mogelijk zelfs vier ‘sauropoda’, oftewel langnekdino’s.

Het Leidse museum stuurde een team van ongeveer een dozijn experts naar de Verenigde Staten en hoopt daar iets voor terug te krijgen. ,,Maar die gesprekken moeten nog gevoerd worden. Dat is een meerjarenplan’’, zegt woordvoerder Erik van Zwol. Tegelijk is hij hoopvol. ,,Er is veel meer gevonden dan in één museum past.’’

En bovendien: het Leidse museum is net verbouwd en heeft dus de ruimte. En zo’n langnek zou prima passen bij Trix, het T. Rex-geraamte wat in het Naturalis Biodiversity Center staat.

Amateurs

Het monnikenwerk in de Verenigde Staten begon toen amateurs een schep in de grond staken op de zogenoemde Jurassic Mile. Die ontdekten veel meer dan ze konden behapstukken en dus klopten ze aan bij het Children’s Museum in Indianapolis. Dat is de partij die de leiding heeft over de huidige opgraving, maar ook zij schakelden de hulp in. Naturalis is wereldwijd vermaard om de expertise van de paleontologen. Zo kwamen de Amerikanen in Leiden uit. Samen met een team van twee Britse musea hebben de wetenschappers nu tien weken gegraven.

,,We hebben heel veel gevonden’’, is Van Zwol duidelijk. Dat heeft alles te maken met de omstandigheden in het Jura in het gebied. Er waren rivieren en meren, waardoor het modderig was. Modder helpt bij de conservering van dinoresten. De vraag is alleen: waardoor zijn al die dieren nu net hier aan hun eind gekomen? Het zou kunnen dat de laag modder zo dik was dat dieren vast kwamen te zitten, maar helemaal duidelijk is dat niet.

Voetsporen

Tegelijk worden er niet alleen dino-botten gevonden. ,,Aan de hand van de fossiele planten die we hier opgraven kunnen we zien wat er in de omgeving groeide en wat mogelijk het voedsel was van de plantenetende sauropoden”, zegt professor Anne Schulp, die in het gebied aan het werk is. ,,Er zijn ook een aantal trackways ontdekt, fossiele voetsporen. Die vertellen ons precies hoe en waar de dino’s hebben gelopen en bieden zo een inkijkje in het gedrag van de dieren.”

Mogelijk wordt er nog twintig jaar gegraven in het gebied. Voor dit jaar is het graafseizoen echter voorbij. De komende tijd moeten de blootgelegde botten met gips worden bedekt, om ze te beschermen tegen de elementen in de bittere winterperiode die eraan komt.

Volgend jaar gaat het team weer verder en moet uiteindelijk ook duidelijk worden of Leiden een 25 meter hoge langnek mag verwelkomen of niet.