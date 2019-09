‘Kim Kardashian van de kartels’ dood gevonden

Ze was een hit op Instagram en de ’hitwoman’ van El Chapo. Claudia Ochoa Felix (35) werd dood gevonden in het bed van haar geliefde, onder wat The Sun ‘mysterieuze omstandigheden‘ noemt. In haar bloed werden alcohol en ‘andere stoffen’ gevonden. De moordenares werd gevonden in een huis in Isla Musala in Culiacan in het noordwesten van Mexico, schrijft onder meer The Sun.

Felix zou de leiding hebben gehad over het moordteam van het Sinaloa-kartel, dat werd geleid door El Chapo. Sinds diens uitlevering aan de Verenigde Staten legt Felix verantwoording af aan Ismael El Mayo Zambada. Een andere bijnaam van de beeldschone moordenares luidde de Antrax-keizerin, naar het giftige poeder.

Ze werd bij het ’grotere’ publiek bekender toen ze poseerde met haar automatische geweer, dat speciaal voor haar roze was gespoten.

Of Felix het slachtoffer is geworden van pure pech en medisch nood of van kwade opzet, moet onderzoek uitwijzen. De vermoedelijke doodsoorzaak is verstikking, veroorzaakt door vocht – of braaksel - in de longblaasjes. Autopsie moet meer duidelijkheid brengen.