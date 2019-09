Kremlinpartij verliest flink in Moskou

De onafhankelijke, communistische en liberale kandidaten krijgen de rest van de zetels. De communisten zouden de meeste winst hebben geboekt. Zij stegen van 5 naar 13 of 14 zetels.

De verkiezingen waren vooral in de hoofdstad omstreden, omdat tientallen oppositiekandidaten waren uitgesloten van deelname. Dat leidde sinds juli tot grote protesten waarbij duizenden demonstranten werden gearresteerd.

In Moskou riepen prominente oppositieleden die niet als kandidaat werden toegelaten, op tot een „slimme stem.” Kiezers werd gevraagd op iedereen stemmen, behalve op de kandidaten van Verenigd Rusland.

Bij de regionale verkiezingen die werden gehouden in veel delen van Rusland, heeft volgens de centrale verkiezingscommissie de partij Verenigd Rusland haar meerderheid behouden.

De regionale en gemeenteraadsverkiezingen werden beschouwd als een belangrijke test voor Poetin en de regerende partij. In totaal mochten 56 miljoen kiezers hun stem uitbrengen - bijna de helft van alle kiezers in Rusland. De opkomst was vaak erg laag. In Moskou was het 21,63 procent, ongeveer hetzelfde als in 2014.