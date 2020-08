Man bedreigt ambulancepersoneel, politie in actie

Aan het begin van de middag werd de politie gewaarschuwd over een bedreiging in Hattem met een mogelijk vuurwapen. De verdachte, een bekende van de politie, was inmiddels verdwenen toen agenten aankwamen.

De man dook vervolgens aan het begin van de avond op in Kamperveen. Daar viel hij volgens de politie ambulancemedewerkers lastig. De medewerkers voelden zich door zijn agressieve gedrag genoodzaakt de politie te alarmeren. Toen agenten aankwamen was de man wederom al weg. Wel is aangifte gedaan voor vernieling van de ambulance.

Later die avond wist een arrestatieteam de man aan te houden in een woning in Hattemerbroek. De verdachte probeerde nog te vluchten, maar wist niet te ontkomen. Een vuurwapen is niet aangetroffen.