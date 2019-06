’Uitkleedapp’ van vrouwen verwijderd

De app kreeg veel kritiek. Het zou wraakporno veel gemakkelijker maken. Ⓒ DeepNude / Motherboard

TALLINN - Een app waarmee de gebruikers vrouwen virtueel konden uitkleden, is na een storm van kritiek offline gehaald. DeepNude, heette de app, die kon worden geïnstalleerd voor 50 dollar, omgerekend bijna 44 euro. Gebruikers konden foto’s van vrouwen in kleren uploaden, waarna het programma daar borsten en een vagina in monteerde.