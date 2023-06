Nederland wees tbs-behandeling voor Jamel L. af omdat ’re-integratie op Curaçao moest gebeuren’

Nederland heeft een verzoek om tbs van AH-steker Jamel L. over te nemen afgewezen, omdat de maatregel gericht is op verlof en re-integratie. L. kreeg tbs in 2018 opgelegd door de rechter op Curaçao, een zelfstandig land binnen het koninkrijk. Terugkeren in de Nederlandse samenleving werd voor de Antilliaan niet gezien als logisch.

Perspectief op terugkeer in de samenleving is een belangrijk onderdeel van een tbs-maatregel. De belangrijkste reden waarom tbs niet is overgenomen, is dat de Nederlandse samenleving niet als plek werd gezien waar de AH-steker zou moeten re-integreren. L. zou namelijk in zijn eigen samenleving moeten re-integreren: op Curaçao.

L. had in Nederland geen netwerk, en zou dus niet moeten re-integreren in de Nederlandse samenleving. Curaçao is een zelfstandig land in het koninkrijk en werd als de plek gezien waar hij dan ook zou moeten terugkeren in de samenleving, ook al heeft het eiland geen tbs-systeem zoals Nederland kent. Geld speelde een veel minder grote rol, ook al is tbs voor de samenleving een peperdure maatregel.

Grote vraag

De grote vraag is dus vooral wat er is gebeurd nadat Nederland het verzoek heeft afgewezen. Uit een brief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer blijkt dat daar ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid geen duidelijkheid over is. „Over de vraag of en hoe de tbs-maatregel daar ten uitvoer is gelegd, is bij de Curaçaose overheid informatie opgevraagd.”

Dinsdag werd een 36-jarige medewerkster van de supermarkt aan de Turfmarkt doodgestoken. Kort daarna pakte de politie L. op: een man uit de Antillen met zeker acht veroordelingen op zijn naam in drie landen, voor onder andere poging doodslag, een aanslag op een politieman, afpersing, mishandeling, een ernstige steekpartij en bedreiging. Zijn laatste veroordeling dateert van juni dit jaar.