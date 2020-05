Wiebes betreurt vertrek topman Tata Steel Nederland

De VVD-bewindsman noemt het ’erg vervelend’ dat Henrar vertrekt. De twee hebben elkaar zondag nog gesproken. „Hij heeft zich altijd heel erg zichtbaar ingezet voor de staalindustrie in Nederland en voor de werkgelegenheid in IJmuiden”, zegt Wiebes. „Verder heeft hij een positieve rol gespeeld bij de totstandkoming van het klimaatakkoord.”

De minister gaat nadrukkelijk niet in op verhalen over het motief van het vertrek van de topman. Maar in diplomatieke termen laat Wiebes duidelijk merken dat hij het jammer vindt juist vanwege de nadrukkelijke inzet van de directeur voor behoud van activiteiten en werk in Nederland.

Banenmachine

Achter de schermen maakt Wiebes zich al langer hard voor het behoud van een sterke Tata Steel-vestiging in Nederland. De minister zegt dat de hoogovens in IJmuiden zeer belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in de regio. „Ik maak me zorgen over de ontwikkelingen in de sector, maar in IJmuiden zijn er goede vooruitzichten op het gebied van duurzaamheid. Ze maken bepaalde soorten staal die ze elders in de wereld niet leveren.”

