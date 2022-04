’Vrouw die halfzus Anouk live op Instagram doodstak, heeft stoornis’

Bouchra D. is onlangs in het Pieter Baan Centrum in Almere geobserveerd en onderzocht door een psycholoog en een psychiater en die zouden concluderen dat de vrouw een psychische stoornis heeft die haar mogelijk tot haar daad bracht. Dat maakt de officier van justitie op uit een korte mededeling die ze van reclassering kreeg nadat een rapport over het onderzoek is gemaakt. De conclusies in dat rapport werden alleen nog met de verdachte gedeeld, maar reclassering heeft al laten weten dat ze een verplichte behandeling van Bouchra D. gaan adviseren.

De vrouw wordt voorlopig verdacht van moord. Voordat ze haar halfzus Anouk (20) doodstak, was er in hun woning al het nodige voorgevallen, zodat er volgens de officier van justitie sprake is van voorbedachte rade. Ook wordt haar de dood van de hond van de buren ten laste gelegd, zei de officier van justitie woensdag.

De verdachte stak op zaterdagavond 23 oktober meerdere keren en met meerdere messen in op haar halfzus. Dat gebeurde eerst in hun eigen huis aan de Slagendreef in Den Bosch, waar ze samen met hun moeder woonden. De verdachte maakte met haar telefoon beelden van de steekpartij en deelde die live via Instagram. Het slachtoffer zag nog kans naar de buren te vluchten, maar werd daar ook nog enkele keren gestoken en overleed daar. Bij het incident werd ook de hond van de buren gestoken.

De zaak wordt op woensdag 1 en vrijdag 3 juni inhoudelijk behandeld. Op 22 juni hoort de vrouw welke straf ze krijgt voor haar daad.