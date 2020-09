Trump: 17-jarige schoot uit zelfverdediging

Dat zei president Donald Trump tijdens een persconferentie. Volgens hem was de tiener zelf vermoord als hij niet had geschoten. Trump benadrukte nog wel dat de zaak door justitie in ondrzoek is.

Hij baseert zich daarbij op een video van de schietpartij die op social media circuleert. „Het lijkt erop dat hij zijn belagers probeerde te ontvluchten. „Hij viel en werd toen heel agressief aangevallen”.

Op de beelden van de rellen die begonnen nadat de zwarte Jacob Blake door de politie was beschoten, is te zien dat Rittenhouse werd opgejaagd, viel en toen begon te schieten met een AR-15. De tiener is voor moord en illegaal wapenbezit aangeklaagd.

Bij de schietpartij kwamen actievoerders Anthony Huber (26) en Joseph Rosenbaum (36) om het leven. Huber had alleen een skateboard bij zich. Volgens sommige getuigen zou hij daar mee hebben geslagen.

Rosembaum, die en dochtertje van twee jaar oud heeft, zou Rittenhouse hebben achtervolgd op een parkeerterrein. Toen hij probeerde het pistool af te pakken van de tiener, werd hij doodgeschoten, zo vertelde een journalist die getuige was van de schietpartij.

De politie zegt dat Rittenhouse ook nog schoot op een derde man, de 26-jarige Gaige Grosskreutz. Die zou volgens getuigen een pistool in zijn hand hebben gehad, maar of Grosskreutz ook daarmee schoot is onduidelijk. Gaige overleefde de beschieting, hij kreeg alleen een kogel in zijn arm.

De advocaat van Kyle laat op Twitter weten dat Rittenhouse uit een goed gezin komt en dat de media tot nu toe veel ’leugens’ over zijn cliënt hebben verspreid.

De president bezoekt Kenosha vandaag. De democratische bestuurders hebben liever dat hij wegblijft omdat dat de onrust alleen maar aan zou wakkeren. Trump vindt dat er tot nu toe veel te slap is opgetreden.

In hoeverre kan de onrust uit Amerika overslaan naar Nederland? Dat bespreekt Telegraafverslaggever Wierd Duk in zijn nieuwste podcast.