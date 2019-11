Homoseksueel pinguïnpaar steelt ei in DierenPark Amersfoort

„Het homokoppeltje zorgt goed voor het ei, de mannetjes broeden allebei om en om”, vertelt dierverzorger Marc Belt. Het pinguïnstelletje waar het ei oorspronkelijk van is, heeft een nieuw ei gelegd en is inmiddels een nest verderop aan het broeden.

„Homoseksualiteit komt vaker voor bij pinguïns, opmerkelijk is wel dat dit stel nu ook een ei heeft weten te bemachtigen.”

In DierenPark Amersfoort is het eerste pinguïnkuiken al gespot door de verzorgers en er worden binnenkort dus nog meer kuikens verwacht. „Onder die nieuwe kuikens hopen wij natuurlijk ook eentje van het homokoppel te verwelkomen, we wachten het af”, aldus de dierverzorger.

