Gevecht rond Brexit is ook een beetje theater

Minister-president Mark Rutte staat de pers te woord na afloop van de Europese top. Ⓒ ANP

BRUSSEL - EU-hoofdonderhandelaar Barnier neemt maandag de trein naar Londen, maar hoe het verder moet met de Brexit-onderhandelingen is in nevelen gehuld. In Brussel werd op de EU-top geconcludeerd dat de Britse premier Boris Johnson ondanks dreigementen in ieder geval niet weg is gelopen van de onderhandelingstafel.