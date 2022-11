Brute casino-overval Breda: man met roze koffertje spoorloos

De man liet een medewerkster onder dwang de kluis leeghalen en het in een roze rolkoffertje stoppen. Hij ging er daarna met de koffer en de inhoud vandoor.

De overval gebeurde heel vroeg op de zondagochtend, net na 04.00 uur. De medewerkster van het casino is dan net klaar met werken en sluit de zaak af. Ze loopt naar haar auto en wordt direct door de man in haar auto gedwongen. De man stapt zelf ook in. Hij dreigt een familielid van de vrouw iets aan te doen, dus ze werkt mee.

De man heeft volgens de politie een potig postuur, draagt donkere kleding en heeft een donker petje op. De vrouw moet haar auto een eindje verderop parkeren in de Gravenstraat. Vanaf daar lopen ze samen terug naar het casino. De man heeft een roze rolkoffertje bij zich.

Eenmaal bij het casino blijft de man buiten wachten. De medewerkster moet naar binnen om daar de kluis leeg te halen en het geld in het koffertje te doen. Nadat ze dat gedaan heeft, lopen ze om 4.50 uur via de Haven over de Tolbrug terug naar de auto in de Gravenstraat. De man laat de vrouw weer instappen en gaat er daarna zelf vandoor met het roze koffertje en het geld. Vanaf dat moment is het onduidelijk waar de man is gebleven, meldt de politie.