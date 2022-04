Vader krijgt 18 jaar cel voor in brand steken eigen huis met gezin in Assendelft

Martijn den B. stichtte de brand omdat hij zijn gezin niet durfde op te biechten dat zijn werkgever had ontdekt dat hij al meer dan zes jaar geld stal. In totaal drukte hij 2,4 miljoen euro achterover. Dat ging op aan een luxeleven. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een gevangenisstraf van vierentwintig jaar.

Verduistering

Martijn den B. wist dat hij de verduistering niet geheim zou kunnen houden voor zijn familie, omdat hij door zijn werkgever op non-actief werd gesteld. Hij ondernam een zelfmoordpoging en zei tegen de rechtbank dat hij op 2 november 2020 eigenlijk alleen zelf uit het leven wilde stappen. Hij zou zich niet meer hebben gerealiseerd dat zijn gezinsleden ook in huis waren en handelde in een toestand van bewustzijnsvernauwing.

Volgens de rechtbank heeft Martijn den B. wel degelijk bewust het risico genomen dat zijn hele gezin bij de brand zou omkomen. Hij bereidde de brandstichting zorgvuldig voor door tevoren jerrycans te kopen en die te vullen met benzine. Poging tot moord staat wat de rechtbank betreft vast.

Jongste zoon overleden

De straf valt lager uit omdat de rechtbank vindt dat de officier van justitie onvoldoende rekening heeft gehouden met de persoon van de verdachte. Ook al kon het Pieter Baan Centrum geen uitspraken doen over zijn toerekeningsvatbaarheid, er was wel degelijk sprake van ,,een extreme situatie waarin verlies van alle structuur, veiligheid en perspectief dreigde, wat heeft geleid tot gevoelens van wanhoop en uitzichtloosheid bij de verdachte.” Ook lijdt Martijn den B. zichtbaar onder het besef dat door zijn toedoen zijn jongste zoon is overleden en hij zijn gezin enorm heeft geschaad.

Martijn den B. moet ook 262.000 euro schadevergoeding betalen aan zijn ex-vrouw en 31.000 en 40.000 euro aan zijn zonen.