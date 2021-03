Premium Nieuws

Boete of cel voor reiziger bij lak aan zelf-isolatie

’Big Brother’-taferelen lijken in aantocht om te controleren of Nederlandse en buitenlandse reizigers uit risicogebieden vijf dagen in zelf-isolatie gaan, als ze hier arriveren. Dat kan thuis, in een hotel of vakantiehuis. Is een zelf te betalen coronatest daarna negatief, dan is men weer ’vrij’.