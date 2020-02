FDF roept boeren op niet over de snelweg te rijden

De deelnemers aan het protest op de Koekamp worden volgens haar door de politie naar Den Haag begeleid. Die zal mogelijk op bepaalde plekken rotondes en kruispunten afzetten. Volgens de zegsvrouw betekent dat de verkeershinder daardoor nog wel eens groter kan zijn dan wanneer de boeren over de snelweg komen.

Ook heeft FDF nadrukkelijk zijn aanhang opgeroepen niet het Malieveld op te gaan. Volgens de woordvoerster is er ruimte genoeg op de naastgelegen Koekamp. Ook kunnen boeren hun tractoren parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld.

Rijkswaterstaat wacht af wat er woensdag gebeurt. „Het wordt opletten geblazen. Maar we weten niet wanneer ze gaan rijden, waar ze vertrekken, hoe de rest van de route is. Misschien is er wel of geen regen. Hoe rijden de tractoren, en hoe alert zijn automobilisten? Er zijn zo veel factoren.”