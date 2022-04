Jongen met autisme die jaren geleden verdween, levend gevonden in Utah

Dit melden de lokale autoriteiten. De agenten troffen Connerjack Oswalt aan in Summit County nadat iemand een melding had gemaakt van een man die buiten een tankstation lag te slapen. Nadat ze hem hadden meegenomen en zijn vingerafdrukken hadden gescand, slaagde de politie erin hem te identificeren als een persoon die in 2019 als vermist werd opgegeven in Clearlake, Californië.

De familie van Oswalt heeft jarenlang naar hem gezocht, flyers uitgedeeld en sociale media afgespeurd. Volgens lokale media verhuisde de familie zelfs naar zijn geboorteplaats, Idaho Falls, in de hoop dat hij daar uiteindelijk zou terugkeren.

Oswalt, bij wie autisme is vastgesteld, was 17 toen hij het huis van de familie in Clearlake verliet. Zijn moeder, Suzanne Flint, herinnerde zich dat ze quesadilla’s had gemaakt, maar toen het tijd was voor de lunch, was hij weg. „Er is geen dag geweest dat ik niet naar hem op zoek was”, zegt de moeder tegenover Amerikaanse media.

De details over de verdwijning van Oswalt en zijn verblijfplaats de afgelopen jaren worden momenteel door de politie onderzocht.