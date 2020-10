Aardbeving met kracht van 1.7 in Noord-Groningse Zandeweer

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

ZANDEWEER - In het Noord-Groningse dorp Zandeweer, net onder Uithuizen, is zondag een aardbeving geweest met een kracht van 1.7. Volgens het KNMI lag het epicentrum op 3 kilometer diepte. Er zijn geen berichten over schade. Wel meldden mensen op Twitter dat ze de beving hebben gevoeld.