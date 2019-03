’VS hebben bloedmonsters met chemische wapens uit Syrië’

De monsters ’suggereren de aanwezigheid van zowel chloor als zenuwgas’ en zouden in handen van de VS zijn gekomen door ziekenhuizen of door buitenlandse inlichtingendiensten. De bronnen kunnen hun verhaal niet met honderd procent zekerheid stellen, maar zeggen hun informatie ’te vertrouwen’.

Zeventig doden

Lokale hulporganisatie meldden dit weekend dat een gifaanval op Douma aan zeker zeventig mensen het leven heeft gekost. Volgens Donald Trump zit president Assad achter de aanval. Syrië en bondgenoot Rusland ontkennen dat. Een medewerker van Rusland zei dat de gifgasaanval in scène is gezet om een ’internationale reactie’ uit te lokken.

De OPCW stuurt binnenkort internationale waarnemers naar Syrië en heeft als bevoegdheid om vast te stellen of inderdaad gifgas is gebruikt. De schuldvraag kan het OPCW niet beantwoorden.