Experts: 3 juli wereldwijd warmste dag ooit gemeten

De gemiddelde wereldwijde temperatuur was volgens de NCEP ruim 17 graden Celsius. Het vorige record stamde uit augustus 2016, toen het kwik 16,92 graden aantikte.

Het was de afgelopen tijd erg heet in delen van de wereld. China gaat momenteel gebukt onder een hittegolf, met temperaturen van boven de 35 graden. In Noord-Afrika zijn temperaturen gemeten van bijna 50 graden. Zelfs op Antarctica was het ongebruikelijk warm.