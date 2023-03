OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 400 van de invasie LIVE | Oekraïne meldt Russische opmars in Bachmoet

Kopieer naar clipboard

Beschietingen rond Bachmoet. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

De oorlog in Oekraïne lijkt een nieuwe fase in te gaan. Volgens experts is het voorjaarsoffensief van de Russen mislukt. Ondertussen wordt druk gespeculeerd over een mogelijk tegenoffensief van Oekraïne. Volg hier de laatste ontwikkelingen.