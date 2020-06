Amerikaan voor rechter voor ontvoering meisje Rotterdam

De advocaat van het meisje dat vorig jaar is ontvoerd en voor wie een Amber Alert werd uitgestuurd, wil dat de strafzaak tegen verdachte James B. achter gesloten deuren wordt behandeld. Zij wil dat de feiten en omstandigheden rondom deze zaak - het meisje zou ook misbruikt zijn - niet in de openbaarheid worden besproken. De rechtbank wees haar verzoek echter af. „De openbaarheid van de rechtspraak is voor de rechtbank een groot goed”, aldus de rechter.

Tijdens de laatste voorbereidende zitting, begin mei, besloot de rechter dat de verdachte terug naar zijn thuisland mocht. De rechtbank bepaalde dat er sprake is van een „heel bijzondere situatie”, daarom weegt zijn belang om terug te keren naar de VS zwaarder, aldus de rechter. Het is de bedoeling dat hij zijn zaak via een videoverbinding gaat bijwonen.

B. kwam eind juni vorig jaar op Schiphol aan en reisde door naar Rotterdam waar hij het meisje ontmoette op het treinstation. Hij gaf haar de sleutel van een hotelkamer in het Hilton waarna ze er twee dagen verbleven. Tijdens de vermissing werd een Amber Alert uitgedaan. De politie trof daarna het tweetal in de hotelkamer aan. De verdachte ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt.

De twee kenden elkaar via een onlinepaardenspel, dat de dochter van B. ook speelde. Zijn dochter en haar moeder wonen in Nederland.

Omdat B. terminaal ziek zou zijn besloot de rechtbank onlangs dat hij terug mocht keren naar zijn thuisland. De zaak zou hij donderdag via een videoverbinding bijwonen. De rechtbank in Rotterdam had daar alles voor opgetuigd, maar B. liet zich niet zien. Volgens zijn advocaat had hij aangegeven te ziek te zijn. „Ik heb vanochtend nog contact met hem gehad, hij heeft geopperd dat hij naar het ziekenhuis zou gaan.”

