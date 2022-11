Einde aan martelgang: man na 411 dagen van coronavirus verlost

Volgens wetenschappers zijn er geen gevallen bekend van mensen die het virus langer bij zich hebben gedragen (en het overleefden) dan deze man, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. De patiënt lag al die tijd in een Londens ziekenhuis. Uiteindelijk zou een cocktail van medicijnen een einde aan de besmetting hebben gemaakt.

Ondanks dat de symptomen na verloop van tijd wel verminderden, bleef de man tot in januari 2022 positief testen, blijkt uit een wetenschappelijke publicatie. Hoe het nu met hem gaat, is niet duidelijk.

Uit een genetische analyse bleek dat de man een vroege variant van het coronavirus, dat eind 2019 om zich heen greep in het Chinese Wuhan, onder de leden had. Sindsdien muteerde het virus onder meer naar varianten als alpha, delta en omicron.

Niet opnieuw besmet

Hetzelfde team van artsen in Londen behandelde een man die in totaal 505 dagen positief testte op corona, maar het niet overleefde. In beide gevallen bleek uit onderzoek dat de patiënten in de tussentijd niet opnieuw besmet raakten.

Beide gevallen zijn iets anders dan long covid, waarbij patiënten nog lang klachten hebben maar niet meer positief testen. Volgens de onderzoekers is meer onderzoek naar antilichamen nodig om het uiteindelijke herstel van de 59-jarige Brit te verklaren.