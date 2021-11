Hond Boji reist zelf dagelijks 30 kilometer met het ov in Istanbul: ’Hij is best opdringerig’

Boji reist naar schatting zo’n 30 kilometer per dag. Hij passeert tientallen metrostations en maakt dagelijks minstens twee veerboottochten.

„Hij is een vrije geest”, zegt Chris McGrath, een fotograaf van Getty Images die Boji een dag lang door de stad volgde, tegen CNN. „Het enige wat hij wil doen, is met het openbaar vervoer reizen. Elke keer als hij langs een bus of ander vervoermiddel loopt, dan wil hij gewoon instappen. Het is echt heel bizar.”

McGrath hoorde voor het eerst over Boji via Twitter. Dagelijks posten mensen foto’s van de hond. Ondertussen heeft het dier zelfs zijn eigen Twitter- en Instagram-account met tienduizenden volgers. „Iedereen kent hem”, zegt McGrath.

De hond is geliefd onder de bewoners, vervolgt McGrath. „Toen hij een keer een restaurant binnen wandelde, joegen twee mannen hem weg. Maar toen zei de restauranteigenaar: ’Dit is Boji! Dit is Boji! Jaag hem niet weg!’ Dus hij is zeker wel een beroemdheid in Istanbul.”

Kennel op het station

Gemeentemewerkers beschermen en verzorgen Boji. Eerder deze maand brachten ze hem naar de dierenarts voor een medische controle. Ze onderzochten ook zijn gedrag om er zeker van te zijn dat hij in orde was en dat alle menselijke interactie geen probleem is voor hem of de mensen om hem heen.

De gemeente heeft zelfs een kleine kennel voor hem gemaakt op een van de metrostations. Ze geven hem ook eten als hij daar komt. Maar Boji komt daar vrij weinig: hij reist het liefst.

Opdringerig

„Hij weet precies waar de treindeuren zijn”, zegt McGrath. „Zodra hij de trillingen van de trein hoort, gaat hij aan de zijkant van het perron staan. Hij wacht dan bij de deur. Hij is eigenlijk best opdringerig; als mensen uitstappen, probeert hij in te stappen.”

Als Boji op een veerboot stapt, weet hij precies waar hij moet staan: aan de kant met de zon. Ook heeft de viervoeter echt een eigen wil; hij gaat bijvoorbeeld het liefst met de boot naar Besiktas, en niet naar stadsdeel Eminönü. „Ik weet niet hoe hij het weet, maar hij lijkt het leuk te vinden om op de Beşiktaş-veerboot te zitten.”

Trillingen

McGrath vertelt ook dat Boji graag zit op de plek waar de motor zit. „Bij een veerboot gaat hij achterin zitten waar de motor is. En als hij in de metro zit, zit hij waar de wielen zijn.”

Boji heeft zijn naam ook te danken aan zijn voorliefde voor motoren. Dit gedeelte van de metro wordt ook wel ’draaistelgebied’ genoemd. In het Engels betekent dat ’Bogie’, naar het Turks vertaald: Boji.

McGrath zegt dat de gemeente binnenkort wat informatieposters over Boji op stations gaat ophangen om mensen te informeren over hoe ze met hem kunnen omgaan. Maar hij verwacht niet dat de hond de aanwijzigingen zal opvolgen.

„Hij luistert naar niemand”, zegt McGrath. „Als je hem iets probeert te vertellen, negeert hij je gewoon. Veel mensen zeggen: ’Oh, kom hier, ga hier zitten’, maar dan loopt hij gewoon door.’’

McGrath: ,,Hij wil gewoon zijn eigen ding doen en daar is hij heel tevreden mee.”