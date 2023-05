Fraudezaken Den Haag onder de €5000 niet behandeld door capaciteitsgebrek

De ’limiet’ op fraudezaken, die er vooral op het gebied van digitale criminaliteit zijn, kwam naar voren tijdens een reportage van De Telegraaf over de Haagse districtsrecherche Zuid. „Er moet geselecteerd worden in zaken door de grote tekorten in de gehele strafrechtketen én omdat niet elke zaak in het strafrecht thuishoort. Daarvoor worden kaders geschetst, waarmee je de zaken met de meeste impact en kans van slagen oppakt”, zegt Vincent Veenman van het OM Den Haag. Keuzes worden gemaakt aan de hand van interne selectiekaders, waarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld recidive van de verdachte. Er geldt geen landelijke richtlijn op dit gebied.

De Haagse recherche kampt net als andere politie-eenheden met een groot tekort aan mankracht. In een jaar tijd moest alleen al het district Zuid, slechts een van de zeven in Den Haag, 775 misdrijven laten liggen wegens capaciteitsgebrek. Hoofd Operatiën Tolga Koklu, zegt het capaciteitsprobleem te herkennen en erkennen. „Maar het strafrecht of repressie is niet altijd de oplossing.”