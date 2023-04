Bloedbad in bank VS: schutter was oud-medewerker die beelden streamde

De dader begon te schieten in de Old National Bank of Louisville en raakte in een vuurgevecht met agenten. De politie heeft bericht dat er ook twee agenten gewond zijn geraakt, waarvan een ernstig. Over het motief van de dader, een 23-jarige voormalige medewerker van de bank, is nog niets bekendgemaakt. Volgens de politie filmde de man de aanval op de bank en streamde hij de beelden ervan live.

Circa tien kilometer westelijker is maandag even later een man met een vuurwapen doodgeschoten bij een schietpartij bij een onderwijsinstelling in het centrum van Louisville. De toedracht is onbekend en de dader voortvluchtig.

Lees hieronder verder

Het vuurwapengeweld is vrijwel alledaags in het uitgestrekte land waar meer dan 330 miljoen mensen wonen. Volgens waarnemers van het vuurwapenbezit in de VS stelt bijna een derde van de inwoners openlijk een vuurwapen te bezitten. Maar volgens schattingen zijn er in de VS 120 vuurwapens in particulier bezit per honderd inwoners. Dat zou een onbetwist wereldrecord zijn.

In de nacht van zondag op maandag vielen in Orlando in Florida vier doden bij een schietpartij die wordt toegeschreven aan een „huiselijk geschil.” Een man opende het vuur in een appartement, vermoordde drie mensen inclusief een kind en verliet de woning waar hij in een vuurgevecht met agenten werd neergeschoten. Korte tijd later overleed hij in een ziekenhuis.