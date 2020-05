Deel bibliotheken - met ’kuchschermen’ - weer open

Zo kunnen bezoekers lenen via selfservice en boeken terugbrengen in een speciale container. Het is nog niet mogelijk om gebruik te maken van de computers en printers of om te werken, studeren of samen te komen in de bibliotheek. Ook mogen niet te veel mensen tegelijk naar binnen en zijn er ’kuchschermen’ opgehangen.

In Utrecht opende wethouder Anke Klein de nieuwe bibliotheek aan de Neude. Die feestelijke opening stond eigenlijk gepland voor 13 maart, maar werd op het laatste moment afgelast vanwege het coronavirus. „De openingen van vier wijkvestigingen en de hoofdvestiging Neude zijn goed verlopen”, zegt woordvoerder van Bibliotheek Utrecht Petra Orthel. „Er komen al veel mensen langs die blij zijn dat ze weer boeken kunnen halen. In Neude laten we zestig bibliotheekleden per half uur naar binnen, en al die plekken zijn bezet.”

Logistiek

„We zijn erg blij dat we gedeeltelijk weer open kunnen”, zegt ook interim-directeur van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). „We hopen snel te kunnen opschalen en daarvoor zijn we nog voorbereidingshandelingen aan het treffen. Het kost logistiek gezien wat werk om mensen op korte tijd in te roosteren en alle vestigingen klaar te maken zodat een bezoek veilig is.”

Niet in alle steden openen bibliotheken direct op maandag. Zo opent de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) vanaf woensdag 5 van de 26 vestigingen. In Den Haag gaan vanaf donderdag 14 vestigingen open, waaronder de Centrale Bibliotheek.