Omtzigt sluit terugkeer naar CDA officieel uit

Dat vertelt hij in een interview aan Tubantia: „Ik heb een weloverwogen besluit genomen.” Hiermee neemt hij voorgoed de hoop weg bij partijgenoten dat hij na een verzoening nog kan terugkeren in de partij waarin hij kon groeien als Kamerlid. Maar er is te veel gebeurd, vindt Omtzigt.

De tukker zegde op 12 juni zijn Kamerlidmaatschap op nadat een kritische nota van zijn hand over de koers van, en de mores in, het CDA was uitgelekt. Hij doet daarin zijn beklag over hoe de partij hem in zijn ogen veronachtzaamde en tegenwerkte. „Er waren verschillen van mening over de inhoud, dat hebben we bijvoorbeeld bij het verkiezingsprogramma en de toeslagenaffaire gezien. En er waren verschillen in hoe ik vind dat je omgaat met elkaar.”

Daarbij verwijst Omtzigt in het interview met de regionale krant naar de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad, waarvan ook CDA-ministers deel uitmaken en die hem zouden ’sensibiliseren’. „Ik heb nog steeds de idealen waarvoor ik gekozen ben. En daarmee kan ik, helaas, niet anders dan alleen verder gaan. Het is niet een keuze die ik makkelijk heb gemaakt, ik heb er lang tegenaan gehikt.”

Als het kritische memo niet openbaar was geworden, was het misschien ook wel tot een breuk gekomen, zegt Omtzigt. „Nadat ik thuis was komen te zitten, waren daar de kabinetsnotities en is naar buiten gekomen hoe er met mij werd omgegaan, inclusief het verhaal ’functie elders’. Het hele complex dat op tafel lag was voor mij voldoende om te zeggen dat ik zo niet verder kan.”

Omtzigt richt nog geen nieuwe partij op. „Maar ik hoop met mijn inhoudelijke inbreng en voorstellen een bijdrage te leveren aan de richting die we met Nederland opgaan.” Daarbij zal hij de samenwerking met het CDA zoeken: „Ik wil samenwerken met alle partijen die de idealen hebben die in de buurt liggen van die van mij. Daar zal het CDA zeker bij zijn. Aan mijn kant is de bereidheid er om samen te werken en ik hoop dat dit met meer partijen lukt.”

Het Kamerlid dat de toeslagenaffaire hielp blootleggen, zal zaterdag niet het CDA-congres volgen waar een lijmpoging wordt ondernomen. „Ik heb zin om andere dingen te doen op zaterdag. Ook omdat ik het voor mezelf heb afgesloten. Ik wens ze veel sterkte met goede inhoudelijke verhalen. Ik hoop dat daar beweging in komt bij de middenpartijen, want goede, inhoudelijk doortimmerde plannen zijn er veel te weinig in de Nederlandse politiek.”