Zeer veel regen op komst deze week

Volgens Weeronline trekken van dinsdag tot en met donderdag regengebieden ’tergend langzaam’ over ons land. Daardoor kan het urenlang flink gaan regenen. Vooral de zuidoostelijke helft krijgt flink wat regen te verduren, met waarschijnlijk het meeste in de Limburgse Heuvels. In het noordwesten blijft het vaker droog.

Hoewel het bij ons dus al flink nat wordt, kan men in Duitsland en België op nog meer regen rekenen. In de Ardennen en in het noorden van Eifel zijn neerslagsommen tot 200 mm mogelijk in een paar dagen tijd. Ter vergelijking, in Nederland valt gemiddeld in een hele julimaand 80 mm.

De flinke hoeveelheid regen kan in de heuvels van onze buurlanden leiden tot plaatselijke overstromingen. Uiteindelijk stroomt dit water naar Nederland toe, waardoor ook bij ons hoge waterstanden te verwachten zijn. Dit geldt met name voor de Maas en in veel mindere mate voor de Rijn, aldus Weeronline.

Bekijk ook: Nog nooit zoveel regen in Maastricht

Bekijk ook: Afgelopen juni warmste sinds 1901

Anders dan afgelopen weken

Volgens de website is de regen van de komende dagen anders dan afgelopen weken: door felle onweersbuien kwam toen zeer lokaal veel water naar beneden, met plaatselijke wateroverlast tot gevolg. Nu zijn in een groot gebied flinke neerslagsommen te verwachten.

Daardoor krijgen meer plaatsen tegelijk met overlast door het water te maken. Denk daarbij aan een laag water op straat, grote plassen op akkers, drijfnatte grasvelden en hoge waterstanden in beken en rivieren.