Wintersport lijkt verder weg dan ooit door omicronvariant

Zwitserland

De Zwitsers kwamen zaterdag met schrikbarend strenge eisen voor reizigers. Of je nu gevaccineerd bent of niet, je moet tien dagen in quarantaine als je het land betreedt. Ook moet je een negatief testresultaat laten zien. Mensen van buiten de Schengenzone zijn überhaupt niet meer welkom in het land, dat zich juist voorbereidde op een mooi wintersportseizoen.

Oostenrijk

Oostenrijk was het eerste land dat de regels aankondigde waaraan wintersporters moesten voldoen om de piste op te mogen. Eind september werd ons bezworen dat gevaccineerden hoe dan ook konden gaan genieten van winterpret. Twee maanden later blijkt van die boude stelling bar weinig over. Oostenrijk zit in een lockdown. Hotels, restaurants, kroegen en veel winkels zijn dicht.

Bovendien is vanaf 6 december een vaccinatiebewijs met Moderna, Pfizer of AstraZeneca nog maar maximaal 270 dagen geldig zonder booster. Vanaf 3 januari krijg je met een Janssenprik zelfs sowieso geen QR-code. Verder geldt voorlopig een 2G-beleid, waardoor een negatieve test je ook niet de skilift of een restaurant in helpt.

Frankrijk

Terwijl alle Alpenlanden de regels aanscherpten, leek Frankrijk lange tijd het beloofde land voor de lange latten. In De Telegraaf zei staatssecretaris Jean-Baptiste zelfs eerder deze maand nog dat we ons geen zorgen hoefden te maken over boosters en 2G-regels. Niks blijkt minder waar. Inmiddels lopen de cijfers in Frankrijk stilletjes aan op en moet je ook voor de skilift de beruchte ’pass sanitaire’, de coronapas laten zien.

Probleem is echter dat de Fransen al zeven maanden na de volledige vaccinatie een booster eisen. Anders krijg je geen QR-code. ANVR-voorman Frank Oostdam noemde dat besluit dit weekend „een ware showstopper voor de wintersporter”.

Italië

Italië heeft zich aangesloten bij de landen die een 2G-beleid voeren. Dat betekent dat niet-gevaccineerde of niet-herstelde reizigers de wintersport voorlopig op hun buik kunnen schrijven. Er speelt echter meer in het land waar met name in het noorden goede skipistes liggen.

Zo zijn in Zuid-Tirol liefst twintig gemeenten, waaronder enkele populaire skioorden, op ’rood’ gegaan. Dat betekent dat er een avondklok geldt, en restaurants en kroegen dicht moeten om 18.00 uur. Alleen in je hotel kan je nog dooreten en -drinken. Toch openden dit weekend de pistes in Italië, waardoor er hier nog hoop is op een mooi seizoen.

Duitsland

Ook in Duitsland is de wintersport nog niet volledig afgeschreven. Weliswaar voert het land een 2G-beleid, wat betekent dat ongevaccineerden zich zonder test geen toegang kunnen verschaffen tot restaurants, kroegen en liften. Gevaccineerden en herstelden zijn wel welkom, al verschillen de maatregelen per deelstaat.

Beieren, de deelstaat waar uitgerekend de meeste Duitse skigebieden liggen, onderstreepte dat nog maar eens door bekend te maken dat naast een vaccinatie- of herstelbewijs een negatieve test nodig is voor entree.