Doden en paniek na zware aardbeving Zuid-Mexicaanse kust

Zeker vijf mensen kwamen door de aardbeving om het leven. Het natuurgeweld veroorzaakte ook een brand in de grootste olieraffinaderij van het land. Op beelden op sociale media is te zien dat een kliniek en andere gebouwen in de buurt van het epicentrum in Oaxaca zwaar beschadigd raakten.

Ziekenhuizen

Meerdere ziekenhuizen in Oaxaca hebben schade opgelopen, meldde gouverneur Alejandro Murat aan Radio Fórmula, waarvan twee die coronapatiënten behandelden. In de nederzetting Santa Catarina Xanaguia, vlak bij het epicentrum, zijn mensen vast komen te zitten door ingestorte huizen en landverschuivingen, aldus een overheidsfunctionaris.

Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers van de aardbeving zal oplopen. Een aantal dorpen met bevingsschade in het gebied zijn nog niet bereikt door reddingswerkers. Meerdere wegen in de bergachtige regio zijn onbegaanbaar geworden.

De beving vond plaats op 26 kilometer diepte. De schok was in de hoofdstad Mexico-Stad te voelen, ruim 700 kilometer verderop. Daar renden inwoners de straat op. Twee mensen in de hoofdstad raakten gewond door de schokken en zeker dertig gebouwen liepen schade op.

Nog geen drie jaar geleden stierven in Mexico ruim 350 doden door een aardbeving met een kracht van 7.1. In 1985 kwamen in Mexico-Stad en omgeving duizenden mensen om het leven door een aardbeving.