Doden na zware aardbeving Zuid-Mexicaanse kust

Zeker vier mensen kwamen door de aardbeving om het leven. Het natuurgeweld veroorzaakte ook een brand in de grootste olieraffinaderij van het land.

De schok was in de hoofdstad Mexico-Stad te voelen, ruim 700 kilometer verderop. Daar renden inwoners de straat op. Nog geen drie jaar geleden stierven in Mexico ruim 350 doden door een aardbeving. In 1985 kwamen in Mexico-Stad en omgeving duizenden mensen om het leven door een aardbeving.