Amsterdam - Hoewel we weten dat Jan Modaal al een tijdje krap bij kas zit, bleef een fikse huurverhoging ook tijdens de coronacrisis niet uit. De hoogste in zes jaar tijd. Dat tikt aan, en je hoeft geen socialist te zijn om te zien dat in onze woningmarkt een krankzinnige afslag is genomen waar alleen een bovenlaag van lijkt te profiteren.