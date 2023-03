Relschoppers gooien stenen en molotovcocktails naar politie Atlanta

„Een groep gewelddadige oproerkraaiers heeft onder het mom van een vreedzaam protest een gecoördineerde aanval uitgevoerd op bouwmateriaal en agenten”, zei de politie van Atlanta, de hoofdstad van de zuidelijke staat Georgia, in een persbericht.

’Cop City’

Sinds 2021 en de eerste aankondiging van de bouw van een trainingscentrum op meer dan 34 hectare, is het protest gegroeid tegen het project, dat van tegenstanders de bijnaam ’Cop City’ meekreeg. De tegenstanders, die zich soms installeren in bomen die gekapt zullen worden, vrezen voor een milieuramp en geldverspilling ten voordele van de politie, en niet ten dienste van de echte behoeften van de inwoners.

Dertien keer beschoten

In januari werd Manuel Esteban Paez Teran, een demonstrant die kampeerde in een bos dat gedeeltelijk met de grond gelijk zou worden gemaakt, door de politie doodgeschoten. Volgens de autoriteiten van Georgia werd eerst een agent in de maag geschoten door de demonstrant, voordat de politie terugvuurde. Andere demonstranten verwerpen de versie van de politie en wijzen op het pacifistische profiel van de activist. Uit een onafhankelijke autopsie is gebleken dat Manuel Esteban Paez Teran dertien keer met verschillende wapens is beschoten, aldus de advocaten van de familie.

Zondag waren de demonstranten, gekleed in zwarte kleding, „gewapend met vuurwerk, stenen, molotovcocktails en andere voorwerpen”, vertelde politiechef Darin Schierbaum van Atlanta op een persconferentie. „Dit is geen protest, dit zijn criminele activiteiten”, zei hij.