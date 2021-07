Adriaan van Dis: ’Ik werk met de dood op de hielen’

Stan Huygens Journaal

’Bij ons in ’t reservaat’

Een vrolijk Goois gezelschap woonde de bierdoop bij van het kinderboek van Marije Boerboom-Oosterman. „In het reservaat waarin we hier wonen, kan alles en mag alles”, zei presentator Johnnie de Mol in café Moeke Spijkstra in Blaricum. „Daarom is het wél goed om te lezen dat je niet te snel een menin...