Van der Burg over VVD-blokkade dwangwet: ’Niet fijn dat mijn partij dit doet’

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz maakte vrijdagochtend bekend dat haar partij de dwangwet van Van der Burg – die nu voorligt in de Tweede Kamer – niet zal steunen. Dat is een klap in het gezicht van de VVD-staatssecretaris, die maandenlang aan de wet heeft gewerkt. De wet is omstreden, omdat gemeenten ermee gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen.

Na de val van het kabinet zei Van der Burg ’zeker’ hoop te hebben dat de Kamer de wet nog zou aannemen. „Het is natuurlijk niet fijn, dat mijn partij dit doet”, zegt de staatssecretaris nu. „Maar ik zag ’m aankomen. Vlak na de val van het kabinet had VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans hetzelfde gezegd. Dus ik wist dat dit zou gebeuren.”

Teleurstelling

Door de VVD-blokkade verklaart de Tweede Kamer de dwangwet op 12 september waarschijnlijk ’controversieel’, waardoor er pas weer iets mee mag worden gedaan als er een nieuw kabinet is. Die kans is volgens Van der Burg ’buitengewoon groot’. Op de vraag of hij teleurgesteld is, zegt de staatssecretaris: „Ik heb natuurlijk het liefst dat mijn partij het met mij eens is.”

Toch is het geen reden voor Van der Burg om zijn partij de rug toe te keren. Sterker nog: hij heeft zich kandidaat gesteld voor de VVD-lijst voor de verkiezingen. „Deze wet en mijn partij zijn geen gelukkig huwelijk, maar ikzelf en de VVD vormen al 41 jaar een heel mooi huwelijk.”

Van der Burg zegt er alles aan te willen doen om te voorkomen dat asielzoekers de komende periode in het gras moeten slapen. „Nu moet ik zonder deze wet blijven zorgen voor voldoende opvangplekken”, zegt hij. „Dat is lastig.”