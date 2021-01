Lodewijk Asscher legt lijsttrekkerschap PvdA neer

Asscher was als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het vorige kabinet een van de hoofdrolspelers in het dossier. De PvdA’er maakt zijn termijn als Kamerlid af, maar hij komt na de verkiezingen niet terug.

„Ik wist niet dat de Belastingdienst een onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen”, zegt de PvdA-prominent. In zijn videoboodschap zegt hij juist verschillende wetten te hebben gewijzigd omdat ze te ver gingen en boetes heeft gematigd. „Diegenen die openlijk mijn integriteit in twijfel trekken en mij van kwade intenties beschuldigen, die weten niet wie ik ben en waarom ik dit werk doe.”

Discussie

Desondanks legt Asscher het lijsttrekkerschap naast zich neer. „Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen. Ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen”, zegt de PvdA’er. „Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Ik stel me niet opnieuw verkiesbaar.”

Met zijn besluit legt Asscher extra druk op het kabinet om af te treden. Vrijdag komt het kabinet met een officiële reactie op het vernietigende rapport van de commissie-Van Dam over de affaire. In de ministerraad buigt de hele ploeg van premier Mark Rutte zich over de vraag of en welke politieke consequenties de kwestie moet hebben.

De PvdA zou zich dezer dagen via een online congres buigen over de positie van Asscher. Meerdere sociaaldemocraten hebben de afgelopen dagen gevraagd om zijn aftreden. Het partijbestuur heeft besloten om het congres uit te stellen. Kamerlid Lilianne Ploumen, oud-minister van Buitenlandse Handel, neemt voorlopig het fractievoorzittterschap over.