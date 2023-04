Minder belastinggeld naar NPO, meer ruimte voor reclame

Door de bezuiniging daalt de bijdrage van het kabinet aan de NPO met een kleine 3 procent naar circa 847 miljoen euro in 2025. Maar door extra reclameopbrengsten blijven de budgetten van de publieke omroep „volledig op peil”, verzekert staatssecretaris Gunay Uslu (Media) via haar woordvoerder.

In 2021 mocht de NPO 10 procent van de zendtijd gebruiken voor reclame. Door een besluit van Arie Slob, de voorganger van Uslu, is dat percentage stapsgewijs aan het afbouwen naar 5 procent in 2026. De staatssecretaris komt hier nu deels op terug: ze wil toestaan om 7 à 8 procent van de tijd te gebruiken voor reclame.

De verlaging is een van de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet neemt om de gevolgen van de stijgende lonen en prijzen en de oplopende rente op de staatsschuld op te vangen. Vrijwel alle ministeries moeten daar in meer of mindere mate aan bijdragen.