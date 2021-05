‘Motorbendelid mogelijk achter schietpartij Haarlem’

Het slachtoffer werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

De politie bevestigt dat de recherche er sterk rekening mee houdt dat de schutter een lid is van de Hardliners. ,,Het scenario is een van onze onderzoeksrichtingen”, aldus een woordvoerder. Het motief voor de schietpartij zou in de relationele sfeer liggen.

Even voor half tien zondagavond kreeg de politie een melding van getuigen uit de Beeksteeg dat een vrouw geslagen werd en dat een witte Caddy bestelbus weg was gereden. Ook zou er een knal zijn gehoord. De politie trof een zwaargewonde man aangetroffen in aan de Beeksteeg grenzende tuin. De witte bestelbus is door de politie later in Zandvoort aangetroffen en is in beslag genomen voor nader onderzoek.

Bekijk ook: Politie pakt leden motorclub MC Hardliners op voor het dragen van verboden hesjes

De Hardliners is zeer omstreden motorclub waarvan de leden zich veelvuldig schuldig hebben gemaakt aan misdrijven. Volgens de politie zijn er tachtig leden in beeld voor 2000 delicten. De club werd opgericht vanuit de gevangenis door ex-Hells Angel Lysander de R. en telt inmiddels zo’n 15 afdelingen en enkele honderden leden.