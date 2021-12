’Belgische toestanden’ op Nederlandse wegen moeten voorkomen worden met 1,25 miljard euro

De partijen beloven in hun paragraaf over infrastructuur ook nog eens te kijken naar een ’alternatieve invulling van de A27’ bij Amelisweerd. De verbreding van die weg is al jaren een hoofdpijndossier nu in de regio veel verzet is.

„We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) ov en auto van nieuwe woongebieden in de regio (met name Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.”

Het nieuwe kabinet investeert ook in het openbaar vervoer en wil de Lelylijn aanleggen (die via Lelystad naar Emmeloord moet gaan en eindigt in Groningen). Hiervoor is zo’n 3 miljard voorzien.