Ontreddering door dode bij val uit raam: ’Die jongen heeft ouders’

De politie heeft nog geen leeftijd en achtergrond prijsgegeven, maar de vrouwen gaan ervan uit dat het een medestudent is, die zij waarschijnlijk wel eens voorbij zijn gelopen in de straat. Zo gaat dat namelijk in dit specifieke blok aan de Admiraal de Ruijterweg; in elke portiek wonen studenten.

„Ik weet niet of ik hem ken”, zegt een van de studentes bedrukt. „We hebben op driehoog een keer een feestje gehad, maar het kan ook best een portiek ernaast zijn geweest. Ik weet het niet meer precies.”

Ze schrokken vroeg in de morgen, tussen zes en half zeven, wakker. Op zich is het op dit stukje Amsterdam niet vreemd om ’s nachts gewekt te worden. Met de trams, taxi’s en het vele fietsverkeer in de drukke straat is er altijd wel iets aan de hand. Er schreeuwen vaker mensen. Het huisgenootje van de studente: „Ik slaap elke nacht met oordoppen in. Maar dit was meteen intens en heel heftig. Ik hoorde glasgerinkel en een harde klap. Daarna bleef er iemand schreeuwen. Ik dacht ’wat doe je, het is zo vroeg’. Ik ben gaan kijken.”

Ontreddering en onmacht

Er stonden direct veel mensen om het slachtoffer op straat, zo vertelt het huisgenootje. Dat zag ook de overbuurvrouw, die het geschreeuw ’s middags nog steeds in haar hoofd hoort. „’Mijn huisgenoot is dood’, riep een jongeman totaal overstuur. Dat was afschuwelijk. De ontreddering en onmacht was duidelijk te zien”, aldus de overbuurvrouw. „De politie en brandweer waren er razendsnel. Die hebben nog geprobeerd hem te reanimeren.”

"Ik moet de hele tijd denken aan die jongens die beneden bij hem stonden, en aan zijn ouders. Die hebben het echte verdriet"

Een van de studentes zag het vanuit de portiek twee deuren verderop. Het greep haar heel erg aan, maar zij relativeert haar eigen schok meteen. „Ik moet de hele tijd denken aan die jongens die beneden bij hem stonden, en aan zijn ouders. Die hebben het echte verdriet. Vreselijk voor al die mensen. Wat wij voelen is dan niet zo belangrijk.”

Dunne raampjes

Ze memoreert aan een eerder moment vorig jaar dat ze zelf iets moest pakken vlak bij haar eigen raam, dat vrijwel identiek is van waaruit het slachtoffer viel. „Het zijn heel dunne raampjes, enkel glas. Dat is me eerder al eens opgevallen. Nu denk ik daar wel weer aan, ja. Ik weet natuurlijk niet hoe dat daar was, maar als het net zoals hier is, dan stelt het niet veel voor.”

Blijft de vraag wringen, wat er precies is gebeurd. Volgens de politie is dat nog onduidelijk. Bij de plaats van de val doet de recherche onderzoek.

De eerste studente: „Ja, wij stellen vragen onderling. Maar ik voel ook dat het niet gepast is om te speculeren. Misschien dat we het op een dag weten, misschien ook niet. Dat de familie het niet wil laten weten. Dat zou ik begrijpen. Dat is hun goed recht, zij hebben het verdriet van dit verlies.”