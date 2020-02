Proces tegen oud-voorman No Surrender gaat verder

Leden van motorclub No Surrender trekken hun clubtenue uit voor de ingang van de rechtbank in Groningen tijdens een eerdere zitting rond Henk Kuipers. Ⓒ ANP

GRONINGEN - De rechtbank in Groningen is dinsdag verder gegaan met het strafproces tegen Henk Kuipers. De voormalige No Surrender-voorman wordt verdacht van twaalf strafbare feiten, waaronder het leiding geven aan een criminele organisatie.